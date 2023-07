Governo do Estado lança aplicativo do IPE Saúde para dispositivos móveis

O governo do Estado lançou, na manhã de quinta-feira (20), um aplicativo do IPE Saúde para dispositivos móveis, para que os segurados acessem os serviços da instituição com mais facilidade e agilidade. No evento de lançamento, no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite (PSDB) também anunciou um novo pagamento extraordinário de R$ 73,2 milhões para reduzir a dívida da autarquia com os prestadores de serviços.

• LEIA TAMBÉM: Promessas de alterações no projeto marcam audiência do IPE Saúde

Com o novo aplicativo, os segurados poderão acessar resultados de exames, extratos de utilização, boletos e faturas, além de acompanharem o andamento de solicitações. Os usuários também podem acessar o Guia Médico, com informações sobre os especialistas em cada área, os canais de atendimento, as dúvidas frequentes e o simulador de contribuição. Inicialmente, estão disponíveis 14 dos 32 serviços oferecidos no site, para o qual os usuários são direcionados pelo próprio aplicativo, quando buscarem serviços que ainda não integram a interface.

O diretor-presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene, que apresentou o aplicativo para o público, destacou a importância desse novo canal de comunicação entre segurados e a instituição. “O IPE Saúde possui quase um milhão de usuários, e essa plataforma pretende proporcionar uma comunicação a qualquer hora e em qualquer lugar, permitindo mais agilidade e praticidade ao disponibilizar serviços na palma da mão. Esse aplicativo veio, realmente, ao encontro do que pretendíamos como melhoria para os nossos usuários em termos de comunicação e relacionamento”, afirmou.