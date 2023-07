Ex-presidente Jair Bolsonaro receberá troféu na Câmara de Porto Alegre

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será agraciado com o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre. A proposta, de autoria do vereador Alexandre Bobadra (PL), foi oficializada no Diário Oficial de Porto Alegre desta quarta-feira (19). A data para o recebimento da honraria ainda não foi definida, e deve ser agendada pelo proponente do projeto.