MDB gaúcho realiza evento em Erechim nesta quinta-feira

O MDB gaúcho está percorrendo o Rio Grande do Sul em 10 encontros macrorregionais, e nesta quinta-feira (20) chega a Erechim. Com a campanha intitulada Mobiliza 15 - Semear trabalho, partilhar conquistas, o partido tem a meta de capacitar militantes, dirigentes e potenciais candidatos para as eleições municipais de 2024.

A atividade em Erechim será comandada pelo presidente do MDB-RS e prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, e contará com a presença de líderes como o ex-governador José Ivo Sartori, o ex-senador José Fogaça, o vice-governador Gabriel Souza e o presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin.

Nesta edição serão realizadas três palestras que abrangem direito eleitoral, posicionamento político e comunicação. Entre os palestrantes estarão o consultor jurídico do MDB-RS, advogado Milton Cava, a fundadora do Instituto Pesquisa de Opinião (IPO), socióloga Elis Radmann, e o jornalista e publicitário da Critério Resultado em Opinião Pública, Giuliano Thaddeu. O projeto de interiorização do MDB tem apoio da Fundação Ulysses Guimarães (FUG).



Serviço:

Data: 20 de julho (quinta-feira)

Hora: 18h30

Local: Clube Caixeiral (Rua Severiano de Almeida, 423), Centro, Erechim