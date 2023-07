Presidente da Câmara de Porto Alegre, Hamilton Sossmeier poderá convocar Comissão Representativa

Em recesso desde esta segunda-feira (17) até o dia 31 de julho, a Câmara Municipal de Porto Alegre poderá convocar a Comissão Representativa em caso de necessidade.

Os 19 vereadores eleitos no início do ano poderão ser chamados pelo presidente Hamilton Sossmeier (PTB) se o chefe do Legislativo da Capital considerar essencial. No recesso de verão da Câmara, por exemplo, a comissão não realizou nenhuma reunião

"A Comissão Representativa, na verdade, ela não é mais instalada. Ela é eleita no início do ano e fica numa espécie de 'stand-by'. Ela só se reúne se houver uma necessidade, aí o presidente a convoca. Mas não havendo necessidade, não há funcionamento durante o recesso", explica o Diretor Legislativo da Câmara de Porto Alegre, Luiz Afonso de Melo Peres.

Entre as pautas que devem ser priorizadas no retorno do recesso dos vereadores porto-alegrenses, a partir de 1º de agosto, estão a concessão parcial do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), a extinção da licença-prêmio para servidores do município, a proposta de Plano Diretor e a desvinculação de fundos municipais.