Câmara de Porto Alegre terá sessão extra nessa sexta

aprovou o aumento do salário do prefeito, secretários municipais e vereadores O presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Hamilton Sossmeier (PTB), convocou uma sessão extraordinária para a tarde desta sexta-feira (14). A sessão de quarta-feira (12), que, teria sido a última antes do recesso parlamentar, que se inicia a partir da próxima segunda-feira (17).

A sessão dará continuidade à apreciação dos projetos restantes da última priorização. "A determinação inicial era que não houvesse nova extraordinária, mas atendendo a pedidos de diversos vereadores que entendem importante a apreciação mais breve possível dos projetos que ainda constam priorizados, decidiu-se pela convocação da sessão", disse Sossmeier, em nota divulgada pela assessoria do Legislativo.

"Ainda não estamos em recesso. Os projetos já estão priorizados e prontos para serem discutidos e votados. Seguiremos a ordem da priorização", continuou. Os primeiros projetos a serem analisados serão os que tratam dos fundos municipais, de autoria do prefeito Sebastião Melo (MDB).

"Encerrei a sessão (de quarta-feira, 12) e falei que não haveria extraordinária. Porém, em torno de 10 vereadores solicitaram a extraordinária. Vamos discutir os projetos dos fundos e alguns projetos de vereadores", disse Sossmeier, em entrevista.

Entre os parlamentares que buscaram o presidente da casa, está o líder do governo Melo na Câmara, vereador Idenir Cecchim (MDB), que demonstrou vontade do Paço Municipal em apreciar o tema dos fundos municipais.

O Projeto de Lei Complementar (PLC) 15/2022, de autoria do Executivo e primeiro na ordem de votações, cria o Fundo Municipal de Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil (FUMSPDEC), e extingue os seguintes fundos: Fundo para Implementação do Programa de Redução Gradativa do Número de Veículos de Tração Animal e de Veículos de Tração Humana (FRGV); Fundo Municipal de Apoio à Implantação do Sistema Cicloviário (FMASC); Fundo do Conselho Municipal sobre Drogas (Fundo do Comad); Fundo Municipal de Incentivo à Reciclagem e à Inserção Produtiva de Catadores (FMRIC); Fundo Municipal de Fomento ao Turismo; Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento Previdenciário (FRAP); Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia de Porto Alegre (FIT/POA); Fundo Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural (FUMPAHC); Fundo Municipal de Segurança Pública (FUMSEG); e o Fundo Municipal de Defesa Civil (FUMDEC).

Outra matéria também trata sobre fundos municipais. O PLC 3/2023 dispõe sobre a desvinculação do superávit financeiro do Fundo Municipal dos Direitos Difusos (FMDD); do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS); do Fundo Pró-Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre (Pró-Ambiente); e do Fundo Municipal para Restauração, Reforma e Manutenção do Patrimônio Imobiliário do Município de Porto Alegre (Fun-Patrimônio) para contemplar, como recursos do Fundo de Reforma e Desenvolvimento Municipal, as receitas decorrentes do superávit financeiro desvinculado da conta bancária específica de cada um dos fundos alterados, além de extinguir o Fundo Especial Pró-Mobilidade (FUNPROMOB).

Outros 25 projetos ainda constam na pauta da Câmara e estão aptos a serem votados durante a sessão.