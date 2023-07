CNSaúde diz não considerar prazo de 60 dias para negociação sobre piso da enfermagem

Agência Estado

A Confederação Nacional da Saúde (CNSaúde) divulgou nota em que diz não considerar o prazo de 60 dias após a publicação da ata do julgamento para as negociações coletivas envolvendo o piso da enfermagem. Para a entidade, o prazo deveria começar a partir de agosto, quando termina o recesso do judiciário."Apesar disso, a orientação para todos os sindicatos patronais foi, desde a decisão, para que iniciassem o quanto antes as conversas, algo como prevíamos, têm sido de absoluta intransigência por parte dos sindicatos de trabalhadores, que terão o piso garantido caso a negociação fracasse", manifestou a entidade em nota.Segundo a assessoria do tribunal, contudo, o entendimento do Supremo é que vale o prazo da publicação da ata, como ficou explícito no voto do relator, Luís Roberto Barroso, que foi seguido pela maioria dos ministros.A CNSaúde já se manifestou de forma contrária ao prazo de 60 dias. A entidade que reúne sindicatos patronais argumenta que o tempo não é o suficiente para a negociação e desestimula os sindicatos que representam os trabalhadores a participarem dos acordos. Em nota divulgada após a finalização do julgamento, em 30 de abril, a CNSaúde disse que vai recorrer da decisão.Conforme a decisão da Corte, se as partes não chegarem a um acordo em 60 dias, os novos valores estabelecidos em lei passarão a ser obrigatórios.