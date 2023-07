Escolas de Tempo Integral terão investimentos de R$ 4 bilhões

O programa Escolas de Tempo Integral, uma experiência que revolucionou a educação no Ceará, agora, passa a ser aplicado, em todo o País. O programa foi aprovado pelo Senado, nesta terça-feira e segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para virar lei.

Experiência de Brizola no Rio

Lançado em maio pelo presidente Lula, o programa Escolas de Tempo Integral foi aprovado e beneficiará mais de 1 milhão de estudantes, estima o deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT), lembrando que "a semente da escola integral foi lançada em 1983/84, pelo ex-governador Leonel Brizola, com os Cieps, no Rio de Janeiro, e levou cerca de 40 anos para começar a ser implementada no País. O parlamentar acrescenta: "antes tarde do que mais tarde, e antes tarde do que nunca".

R$ 4 bilhões em investimentos

O projeto, que é também considerado "uma bandeira histórica do PT", prevê R$ 4 bilhões em investimentos e segue o bem-sucedido modelo aplicado no Ceará pelo então governador Camilo Santana, hoje ministro da Educação.

Compromisso com a educação

Para a senadora Teresa Leitão (PT-PE, foto), ex-professora e coordenadora nacional de educação do partido, o Senado demonstra compromisso com o setor, alvo de ataques recentes da extrema direita.

Resposta a Eduardo Bolsonaro

"Aprovamos cinco projetos em um momento muito importante para nós (professores). Nenhuma ofensa, nenhuma falta de respeito, nada vai tirar o nosso foco", declarou a senadora, em resposta à esdrúxula declaração do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de que um professor "doutrinador" seria pior que um traficante de drogas.

Traficantes de sonhos e esperanças

"Somos traficantes de sonhos, traficantes de esperança, traficantes de aprendizagens. Quero dedicar essas aprovações a tantos quantos anonimamente exercem essa profissão. Professoras e professores, com muito orgulho, sim, senhor", exclamou.

Desagravo aos educadores

Assim como Teresa Leitão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), exaltou a aprovação dos projetos, em tom de desagravo aos educadores ofendidos pelo extremista de direita. "Só seremos de fato uma nação quando a essa geração de até 18 anos não faltar absolutamente nada no quesito educação", afirmou.

Violência nas escolas

Os outros quatro projetos aprovados foram os seguintes: PL 2.201/2022, que obriga estados e municípios a criarem conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares; PL 1.372/2022, que cria o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas; PL 6.494/2019, que trata da Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica; e PL 5.649/2019, que permite a servidores efetivos e empregados públicos o acesso a bolsas de pesquisa de institutos federais.

Tempo integral na educação

Sobre a principal aprovação do plenário, Teresa Leitão destacou a relevância da educação em tempo integral. "É importante a gente pensar não apenas na quantidade de horas, mas sobretudo na qualidade. É importante que o tempo integral seja acompanhado de programas de formação de professores, melhoria de infraestrutura e fomento a projetos inovadores. Melhorar a educação tem de ser uma política de Estado que não se dobre às mudanças de governo", defendeu a senadora.