Mesmo com derrota em votação, bancada negra avalia debate positivo

"Povo que não tem virtude acaba por ser escravo" - esee trecho do hino do RS permanece inalterado por ora. Quaisquer modificações nos símbolos oficiais do Estado - o hino, a bandeira e o brasão e armas - estão mais difíceis após a aprovação de dois projetos. Um prevê quórum qualificado e maioria absoluta para propor alterações nos símbolos e um condiciona essa possibilidade a um referendo popular.

Apesar da derrota em plenário - apenas os partidos de esquerda votaram contrariamente às propostas - a bancada negra da Assembleia considera uma vitória política que o debate sobre o racismo que estaria presente no trecho do hino tenha se iniciado. "Na perspectiva do movimento, tivemos uma derrota na votação, mas essa foi uma vitória do povo negro. Nunca na história da Assembleia Legislativa nós debatemos com tanta propriedade um tema que, por séculos, foi invisibilizado. Nas últimas semanas, tivemos uma aula de letramento racial. Cada um de nós pôde expor sua perspectiva de como esse símbolo nos afeta, como é danoso à construção da nossa identidade", afirmou a deputada Laura Sito (PT), durante pronunciamento conjunto da bancada negra após o resultado da PEC dos Símbolos e do projeto do referendo.

Apenas a presença de uma bancada negra - a primeira da longa e tradicional história política do RS - foi suficiente para que o Parlamento se movimentasse para antecipar futuras tentativas de mudança. Afinal, nenhum projeto foi protocolado ou proposto nesse sentido. "Tentam calar e desmoralizar o movimento negro, mas a gente está ampliando essa conversa com a sociedade gaúcha, de acordo com um movimento que se organiza não só aqui no RS e no Brasil, mas é internacional de revisão dos símbolos que rementem ao colonialismo e aos símbolos da escravidão", analisou o deputado Matheus Gomes (PSOL).