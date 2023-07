Juventude do MDB do Rio Grande do Sul elege novo presidente

Agências

João Francisco Coimbra Parenti, o Fifo, vereador em Erechim, é o novo presidente da Juventude do MDB do Rio Grande do Sul. Ele foi eleito neste sábado, para a gestão 2023-2025 na 26ª Convenção Estadual do núcleo (foto), realizada em Porto Alegre. A chapa de consenso liderada por Fifo recebeu 164 votos favoráveis e apenas um contrário. O slogan Juventude Presente - estampado nas camisetas de boa parte do público que ultrapassou 400 participantes -, deve inspirar a atuação da JMDB-RS tanto na mobilização pelo Interior quanto na participação das decisões partidárias.