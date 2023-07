‘Reforma sozinha faz PIB crescer mais 0,5%’, afirma Simone Tebet

Diego Nuñez

Em agenda em Porto Alegre para a realização da plenária gaúcha do Plano Plurianual (PPA) participativo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB) avaliou os impactos da reforma tributária, aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados nesta semana. “A reforma tributária, sozinha, mesmo sem o ganho de produtividade, que é o que gira indiretamente, ela sozinha já tem capacidade de aumentar o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, que hoje a expectativa é de (crescimento de) 2%, em mais 0,5%. Isso é muito dinheiro entrando nos cofres sem aumento de imposto”, afirmou Tebet, em coletiva de imprensa realizada na Assembleia Legislativa do Estado.De acordo com a titular da pasta responsável pelo orçamento federal, mesmo que os reflexos da reforma ocorram no médio e longo prazo, já será possível sentir impactos das alterações tributárias já no ano que vem, caso a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) seja aprovada no Senado Federal. “A economia vive de expectativa. Embora a união dos impostos federais vai acontecer em 2026, quando a gente fala de planejamento estratégico de grandes empresas no Brasil, começa a planejar dois anos antes. O que quer dizer que, no ano que vem, acreditando que a reforma vá ser aprovada no Senado até novembro ou dezembro, os grandes investimentos já vão poder buscar crédito, se organizar, a economia girar”, declarou a ministra. Tebet avalia que a proposta vai reposicionar a indústria brasileira no mercado internacional: “Essa é a reforma da indústria. É a reforma que vai reposicionar a indústria brasileira perante as indústrias internacionais. Vai tornar os nossos produtos elaborados e semielaborados tão competitivos quanto os produtos que vem hoje da Ásia”.A plenária estadual gaúcha do PPA participativo, que ocorre em todos os estados brasileiros, também teve a participação dos ministros Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência) e Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais). Ainda estiveram presentes o governador em exercício Gabriel Souza (MDB), o presidente do Legislativo Vilmar Zanchin (MDB) e outras autoridades. O Plano Plurianual é previsto na Constituição Federal para ser formulado no primeiro ano de governos federal, estadual e municipal, com o objetivo de estabelecer metas da gestão para o ciclo de quatro anos do mandato. O processo participativo do PPA federal repete o Orçamento Participativo (OP) de Porto Alegre e visa debater as prioridades da sociedade civil de cada estado brasileiro para que projetos possam ser incluídos no orçamento da União. O objetivo é que o cidadão tenha participação no planejamento e elaboração do orçamento, através das plenárias e da internet. Por meio de uma plataforma digital, o cidadão pode escolher até três propostas para serem priorizadas, entre 28 pré-selecionadas pelo governo, bem como registrar novas propostas de políticas públicas federais. Também é permitido apoiar propostas apresentadas por outras pessoas.