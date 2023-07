Miguelina Vecchio, vice-presidente do PDT, morre aos 60 anos

Vice-presidente nacional e estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Miguelina Paiva Vecchio morreu nesta sexta-feira (7), aos 60 anos. Ela lutava contra um câncer de mama e estava hospitalizada há cerca de uma semana.

Também presidente estadual da Fundação Leonel Brizola-Alberto Pasqualini, Miguelina dedicou toda a sua vida à causa das mulheres, ao trabalhismo e ao partido que integrava. Natural do Rio Grande do Sul, a líder feminista nasceu em 19 de janeiro de 1963 e era bacharel em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).



Filha do líder sindical José Vecchio, compartilhava a mesma convicção de seu pai e lutou pelos ideais trabalhistas ao longo de sua vida. Atuou como servidora do Legislativo gaúcho, onde foi assessora técnica da Bancada do PDT, bem como das Comissões de Serviço Público e de Cidadania e Direitos Humanos. Também foi presidente nacional da Ação das Mulheres Trabalhistas (AMT).

Como presidente nacional da AMT, Miguelina estava na linha de frente em prol dos direitos das mulheres.Desde 2009, atuava como vice-presidente da Internacional Socialista de Mulheres (ISM). A pedetista também foi vice-presidente da Fundação Leonel Brizola – Alberto (FLB-AP), coordenadora geral do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos, secretária de Organização da Executiva do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio Grande do Sul e também presidente desta última instituição.



Neste sábado, o PDT prestou homenagem a Miguelina Vecchio, reconhecendo sua trajetória, em nota divulgada nas redes sociais e assinada pelo presidente estadual do partido, Ciro Simoni. O velório e da líder partidária está ocorrendo desde às 10h e se estende até às 15h deste sábado (8) na capela seis do Angelus Memorial e Crematório, em Porto Alegre.