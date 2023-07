MP arquiva denúncia contra Comandante Nádia por improbidade administrativa

O Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul arquivou nesta quinta-feira (6) a denúncia contra a vereadora de Porto Alegre Comandante Nádia (PP) por improbidade administrativa. A notificação foi enviada pelo deputado estadual Leonel Radde (PT), que alegava que a parlamentar mantinha a assessora Cristina Menin Schneider em seu gabinete, enquanto pertencia ao quadro de funcionários do senador Luis Carlos Heinze (PP).

O documento de arquivamento da denúncia diz "não vislumbrar ilegalidade ou intenção de lesar o patrimônio público, reputo insuficientes os elementos para prosseguimento da investigação, pelo que determino o arquivamento da presente notícia fato". A notificação é assinada pelo promotor de justiça Voltaire de Freitas Michel.

funcionária trabalhava como voluntária Logo que o processo foi encaminhado, Nádia já afirmava que as provas eram infundadas e que a. Agora, com a notificação arquivada, a vereadora mantém o posicionamento de que a denúncia era infundada, e ainda acusa Radde de perseguição. "Não tinha prova nenhuma, não há improbidade alguma, e como eu tinha falado, desde o início, o que havia era uma perseguição e que há ainda uma perseguição política por parte deste deputado e por parte do partido dele, do PT", afirma Nádia.

"A assessora Cristina é uma "CC" (Cargo de Confiança) do senador Heinze. Ela está lotada, ela é comissionada, é nomeada pelo Senado Federal. Se houvesse algum tipo de improbidade, ele (deputado Leonel Radde) deveria fazer este tipo de notificação contra quem detém a nomeação, que seria o senador Heinze. E exatamente ele não fez contra o senador Heinze porque ele está cometendo, além de uma perseguição política, este crime de violência política de gênero", afirma Nádia.

ex-esposa do deputado Ela ainda diz que a narrativa do deputado "beira o crime de violência política de gênero". Nádia também acusa Radde de usar a notificação para "tirar o foco" de um processo encaminhado pela: "Esse questionamento era justamente para tirar o foco do que estava acontecendo à época para ele, que era uma denúncia da ex-mulher sobre violência doméstica".

Em contato com a reportagem, o deputado estadual Leonel Radde (PT) preferiu não se manifestar sobre o assunto.