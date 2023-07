Atração de investimentos em hidrogênio verde exige regras, alerta cônsul dos EUA

A vida no Rio Grande do Sul sai do dia a dia do diplomata e cientista político Shane Christensen, que acaba de se despedir da função de cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, mas os gaúchos e suas demandas e prioridades, não. Christensen, que atuou três anos na função, completados na semana passada, vai trabalhar em uma instituição norte-americana ligada à Universidade da Califórnia onde pretende conectar segmentos de tecnologia, incluindo investidores norte-americanos, com empresas, governo e ambientes de inovação do Estado. Oportunidades não faltam, mostra o diplomata, que retorna ao país com a mulher Romy e os filhos Jake, com sete anos, e Matilda, com cinco.

Em entrevista ao Jornal do Comércio, na segunda-feira da semana passada, três dias antes de se retirar da rotina do cargo à frente da representação para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Christensen traçou perspectivas futuras e foi contundente sobre as condições para o Brasil e o Estado, que já se habilita a isso, atraírem investimentos eólico e em hidrogênio verde.

"Mas a política pública e as regulamentações quase não existem. A tecnologia do hidrogênio verde será muito importante, mas é preciso estabelecer as regras, além de mostrar este arcabouço, se ele já existir, aos investidores", adverte.

Inclusão e diversidade também entaram com força na agenda consular: "Para o sistema democrático funcionar, todas as vozes precisam ser incluídas", associa o também cientista político.

Sobre a volta para casa, o diplomata conta que terá saudades da paciência e generosidade do povo do Sul. "Depois de três anos, temos de nos afastar. Quando se é jovem, é mais fácil, mas depois dos 50 anos, fica mais difícil. Meus filhos só conhecem Brasil", exemplifica sobre os vínculos estabelecidos, com o humor e a empatia que marcaram a passagem de Christensen no Estado. Escritor de guias de viagem, o diplomata também leva na bagagem muita informações de seus roteiros, entre a Serra, cânions e fronteira, que podem, sim, render publicações futuras, projetou.

Jornal do Comércio - Qual é a percepção que o senhor leva para casa sobre o Brasil e, claro, o Rio Grande do Sul?

Shane Christensen - Primeiro, quero dizer que adoramos o Brasil. Vim pela primeira vez quando tinha 20 anos, como escritor de guias de viagens, e sonhava voltar como diplomata. Sou muito privilegiado. O povo gaúcho é muito generoso, paciente e hospitaleiro. Vamos tentar levar algumas dessas características, mas vai ser difícil, principalmente a paciência, que é algo impressionante, além do carinho que todos têm, como os abraços trocados. As culturas inglesa e europeia são mais reservadas. Rio Grande do Sul e Santa Catarina são grandes economias, entre as maiores do País, e têm muito potencial, principalmente em energia limpa e inovação, com cada vez mais polos na área. O governador Eduardo Leite (PSDB) quer fazer do Estado um líder em enegia renovável, por exemplo. Um desafio é ampliar a atividade em cadeias de suprimento. É uma região baseada na agricultura e pecuária, mas cada vez mais diversificada, da indústria à economia digital.

JC - O que mais chamou a atenção do senhor ao percorrer as regiões gaúchas?

Christensen - Fui muito à Serra Gaúcha, de Gramado, Canela à região dos cânions do Itaimbezinho. A visitação aos cânions está em pleno desenvolvimento após a concessão. Eles são magníficos, mas as pessoas sabem pouco sobre essa formação. Conheci Pelotas e Uruguaiana, até mesmo para entender mais sobre como é a situação na fronteira com a Argentina. Visitei o Litoral Norte, e o Centro, como Santa Maria, que temos convênio com intercâmbio na área militar.

JC - O consulado tinha como objetivo aproximar empresas e segmentos dos EUA com ecossistemas locais. Qual é o saldo deste trabalho?

Christensen - A primeira coisa que fizemos, logo na minha chegada, foi assinar memorandos de entendimento com os dois estados, para cooperação econômica, comercial e ambiental, que é parte chave, além de segurança pública, de educação e cultura. Na área de inovação, tentamos inicialmente entender o ecossistema e os objetivos do Estado e depois estabelecemos relações com a equipe do governo, o setor privado e as universidades. Com a sociedade civil, criamos a liga da diversidade, que foi algo bem inovador, pois não queremos ficar em nossa bolha, mas entender o que está acontecendo em cada pedaço da sociedade. As lideranças das comunidades nos ajudam a entender a situação de suas vidas e como podem dar contribuição à economia gaúcha. Esta etapa serviu para entender as necessidades e os interesses e alinhar a estratégia de engajamento com o Estado. Depois, por meio da seção de estudos públicos, convidamos vários palestrantes especializados em inovação para participarem de eventos virtuais e presenciais. Trouxemos integrantes do Vale do Silício, na Califórnia, para falar sobre pontos-chave para desenvolver startups. Muitos deles destacaram a conexão entre diversidade e inovação e alertaram que não se pode ser inovador sem uma estratégia e uma equipe intencionalmente diversa. Esse foi um dos nossos principais focos nos três anos à frente do consulado.

JC - Foi possível avançar em medidas práticas?

Christensen - Fizemos muita coisa. Um dos eventos foi no Instituto Caldeira, reunindo empresas norte-americanas e brasileiras para falar sobre inclusão e mostrar como esta agenda é crucial, ao lado de assuntos como gestão e investimentos. A liga da diversidade foi convidada para fazer um pitch sobre seus projetos. Nossa visão sempre foi não apenas de entender os desafios e as oportunidades da sociedade civil, mas usar a plataforma do consulado para dar voz a ela, como uma forma de empoderamento e para construir pontes. No evento do Dia da Independência dos EUA, comemorado em 4 de julho, convidamos pessoas de comunidades historicamente marginalizadas. Mas não foi apenas um convite. Utilizamos o evento para conectá-las com integrantes da elite, com quem toma decisões. Essas conexões geram muitos resultados.

JC - Estas ações têm conexão com a realidade do seu país?

Christensen - Histórias e diversidade que compartilhamos têm, de alguma forma, algumas similaridades. Há muitas razões que mobilizam estes temas. Uma delas é a polarização nas duas sociedades, desigualdades crescentes e a realidade e segmentos que estão alijados dos benefícios do mercado e da democracia. Para o sistema democrático funcionar, todas as vozes precisam ser incluídas. Não pode funcionar apenas para a metade. Priorizamos a inclusão social não apenas porque é o que se tem de fazer, mas porque a saúde das nossas sociedades e democracias dependem disso. Nos Estados Unidos, temos um longo caminho a percorrer, mas temos um grande diálogo e conscientização e compromisso do governo Biden para refletir a diversidade em nosso país e no Brasil, dentro do nosso consulado. Quando penso diversidade não é uma questão somente de gênero e raça, mas em todos os sentidos, de pensamento e experiência.

JC - O que os norte-americanos aprenderam com os gaúchos?

Christensen - Falei da paciência e amizade. Não quero criticar a minha cultura. Mas a prioridade que vocês dão às pessoas me impressionou. Nós, norte-americanos, cuidamos das pessoas, mas estamos sempre pensando muito nos resultados. Os brasileiros colocam as pessoas em primeiro lugar.

JC - Estas virtudes podem ajudar a atrair mais investimentos?

Christensen - Acredito que sim. Tem muitas oportunidades no Sul do Brasil. É um desafio para empresas e investidores norte-americanos que desconhecem quais são essas atratividades e costumam pensar mais sobre a perspectiva de São Paulo e Rio de Janeiro e do Nordeste, quando se trata de fonte de energia, onde já existem estruturas bem estabelecidas. Como consulado, buscamos destacar as oportunidades que têm aqui. Quando for para a Califórnia, vou trabalhar para um instituto que vai tentar conectar empresas e investidores de risco (venture capital) com o Sul do Brasil. Com certeza, há valores e admiração comuns. Os gaúchos têm familiares, trabalho e até empresas nos EUA. Claro, que há desafios também no sistema legal e regulatório. Os brasileiros precisam mostrar as mudanças para criar um clima para os investimentos.

JC - Onde estão as oportunidades e o que é preciso fazer?

Christensen - O foco está na discussão da transição para a energia limpa, até porque a matriz renovável brasileira representa mais de 80% da geração no País. O Rio Grande do Sul tenta atrair investimentos no setor eólico, tanto em nearshore como offshore, além de plantas de hidrogênio verde. Mas, em minha opinião, a política pública e as regulamentações quase não existem ainda. A tecnologia do hidrogênio verde será muito importante, mas é preciso estabelecer as regras, além de mostrar este arcabouço, se ele já existir, aos investidores. O Estado já está se movimentando para isso. Temos uma boa relação com o Sindienergia e a pasta de Inovação do governo Leite. Participei recentemente de uma conferência no Rio de Janeiro sobre energia e sustentabilidade, com representantes do Rio, de Brasília e do Nordeste, mas não tinham nenhum participante do Sul. É importante que pessoas e atores daqui se coloquem e reforcem que este é um dos focos da economia regional. Quando a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, esteve em Porto Alegre em abril deste ano, para o evento Wind of Change, com a presença do governador, ela falou que uma delegação norte-americana virá ao Brasil em setembro, incluindo o Sul, para entender melhor o ecossistema e as oportunidades para desenvolver parques eólicos offshore.

JC - O que é preciso fazer para atender aos interesses dessa comitiva?

Christensen - Isso seria um momento perfeito para mostrar a estratégia e quem são os players-chaves aqui. Essa estratégia precisa estar unificada, com investimentos já feitos e a política pública em desenvolvimento para ajudar o ecossistema. As pessoas que virão na comitiva querem entender se a base está pronta para os aportes ou se devem voltar daqui a um ano, quando tiver mais definições. A transição energética é uma grande prioridade, tanto para o Brasil como para o governo dos EUA. A administração Biden destinou o maior volume de investimentos da história para esta área.

JC - Os EUA podem olhar além da Amazônia? É possível que o Sul se insira no mapa de investimentos na área ambiental?

Christensen - Concordo plenamente que sim. Nosso papel foi o de fortalecer o relacionamento com o Sul do Brasil. Tentamos entender as necessidades e as preferências da região esabemos que o governador quer desenvolver este ecossistema de energia, entre fonte solar e eólica, além do hidrogênio verde. Vamos trazer especialistas para trocar ideias e boas práticas. Já fizemos intercâmbios em ESG (em inglês, Envinromental, Social and Governance; em português, ambiental, social e governança) com governos e empresas. Na recente seca histórica, especialistas de agricultura dos EUA e da Nasa mostraram a técnicos gaúchos como mitigar os efeitos da estiagem e o uso sustentável da água.

JC - Como vai ser o seu trabalho nos EUA e a relação com o Estado?

Christensen - Vou ser o primeiro diplomatical fellow no Instituto das Américas, instituição da Universidade da Califórnia com sede em San Diego, orientado pelo Departamento de Estado. Não será uma função governamental. Vou ser um think tank, poderei dar aulas e fazer pesquisas. Mas o mais importante é que tentarei fazer conexões entre o setor inovador da Califórnia e o Sul do Brasil, o que inclui private e venture capital. Outra oportunidade pode ser na cadeia de suprimentos, nas áreas de design e produção de semicondutores, onde o Estado quer avançar e já há contato de engenheiros daqui com os EUA. A tecnologia em saúde é outro segmento importante, já que a Califórnia é sede de indústrias de biotech.



JC - Tema inevitável: como está a espera para obter visto?

Christensen - A equipe consular está fazendo de tudo para reduzir o tempo de espera para turismo, que é o que demora. Os outros são emitidos rapidamente. Em 2022, processamos 20% mais vistos do que antes da pandemia. Este ano deve ser 30% acima do ano passado. Mas sempre estão abrindo novas vagas no sistema do consulado para quem busca o primeiro visto. Basta ficar atento ao site.