Frente Parlamentar Mista pela Mulher Empreendedora é lançada em Brasília

A cerimônia de lançamento da Frente Parlamentar pela Mulher Empreendedora aconteceu na manhã desta quinta-feira (5) no auditório da Câmara dos Deputados. A Frente Mista reúne 187 deputados e 18 senadores. O objetivo da Frente é trabalhar pela criação de políticas públicas que garantam estímulo ao empreendedorismo feminino e evitem que a burocracia e entraves econômicos dificultem a abertura de novos negócios.



“Nosso papel é garantir um ambiente favorável para que mais mulheres se sintam seguras para empreender. Queremos que mais mulheres resgatem sua dignidade, alcancem a liberdade financeira, o seu próprio sustento e de suas famílias por meio do empreendedorismo. A Frente Parlamentar tem essa missão”, afirmou a deputada federal Any Ortiz (Cidadania/RS) , presidente da frente parlamentar.



Hoje no Brasil existem 30 milhões de empreendedoras, responsáveis por 52% do total de negócios no país, segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Mesmo com números tão expressivos, o acesso ao crédito ainda é limitado e os juros são mais altos que para os homens. Uma contradição, visto que um levantamento da CNDL revela que a taxa de inadimplência das empreendedoras é baixa.



Outro ponto debatido no encontro é a jornada dupla de trabalho. Diretora de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, Margarete Coelho pontuou que as mulheres empreendem por necessidade e encontram dificuldades ao terem que dividir o tempo com a família. “As mulheres têm 17 horas semanais a menos no seu negócio por se dedicarem à economia do cuidado”, disse.



Any Ortiz ressaltou que um dos eixos de trabalho da frente parlamentar é o incentivo às práticas de Educação Financeira junto com o empreendedorismo feminino, para potencializar os negócios e garantir mais estabilidade financeira para as mulheres que estão investindo pela primeira vez.



O principal compromisso do grupo é garantir a aprovação, em comissões e plenário, dos projetos em tramitação tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, que tem como objetivo melhorar o ambiente de negócios para que mais mulheres possam empreender.



Além disso, foram sugeridas algumas propostas no evento: a ampliação do MEI (microempreendedor individual) voltado para as mulheres; o fomento ao crédito especial para as mulheres; e o fortalecimento de políticas públicas das redes de apoio social, saúde e segurança da mulher.



O colegiado especial é presidido pela deputada Any Ortiz (Cidadania-RS) e composto pela presidente da Comissão de Direitos da Mulher da Câmara, Lêda Borges (PSDB-GO), pelas coordenadoras temáticas de Inclusão e Integração Intergeracional, Iza Arruda (MDB-PE), Mulher do Campo, Ana Paula Leão (PP-MG), a coordenadora regional do Norte, Helena Lima (MDB-RR) e Adriana Ventura (Novo-SP).