Trecho do hino do RS causou divergências

O debate que gerou a proposição da PEC dos Símbolos gira em torno de um trecho do hino rio-grandense que fala "povo que não tem virtude acaba por ser escravo". Com essa discussão ganhando amplitude com a eleição da primeira bancada negra na história do Parlamento gaúcho, os apoiadores da manutenção do hino como está redigido hoje querem reforçar a proteção aos símbolos do Estado.

Outra bancada que se mostra reticente em aprovar a PEC é a do PSDB, partido do governador Eduardo Leite, que conta com cinco deputados. Para a aprovação de alteração na constituição, são necessários 33 votos, uma maioria absoluta de dois terços do Parlamento.

Sem a certeza de que teria os votos necessários para a alteração, Lorenzoni pediu verificação de quórum e a apreciação foi encerrada. Regimentalmente, a próxima sessão - última antes do recesso - deve continuar a apreciação do tema, que já foi iniciada.

"Foi uma estratégia de esticarmos essa discussão", admitiu Lorenzoni. O deputado defende que sua PEC impõe mais dificuldade para se alterar os símbolos. "Hoje, com quórum mínimo de 28 deputados e maioria simples de 15 votos, podemos mudar a letra do hino do Rio Grande. Acho que 15 deputados não representam a sociedade na proporção que essa discussão exige. Por isso insistimos na PEC, pois aí seriam necessárias 19 assinaturas e aprovar com 33 votos", declarou.

Apesar de já ser a segunda sessão seguida em que é necessária a estratégia de retirada de quórum pela falta dos votos necessários para a provação, Lorenzoni não desiste da PEC: "Quero ao longo dessa semana fazer um esforço e convidar as bancadas do PDT e do PSDB ao diálogo", afirmou ao fim da sessão.

A bancada negra é ferrenha opositora da proposta. Para o deputado Matheus Gomes (PSOL), a PEC "transforma a tradição do Rio Grande do Sul em um palanque político para posições de extrema direita, enquanto vimos a presidente do MTG declarar que era favorável à discussão sobre a questão do racismo no hino, que era contra a ideia da imutabilidade".

O parlamentar também criticou estratégia de retirada de quórum. "Acho ruim a retirada do quórum porque o parlamento tem várias pautas importantes para votar. Hoje se encaminhou a possiblidade de derrotar a PEC, era o que o plenário indicava, e a partir daí nos encaminharíamos para outras pautas", disse Gomes.