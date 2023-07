Violência a jornalistas é abordada em audiência pública

Pesquisadores e trabalhadores da imprensa denunciaram, nesta segunda-feira (3), o aumento do número de casos de violência contra profissionais de comunicação no Brasil. Eles participaram de audiência pública promovida pelo Conselho de Comunicação Social (CCS) do Congresso Nacional.

A conselheira Maria José Braga, representante dos jornalistas no CCS, disse que a violência contra profissionais da imprensa "é cotidiana". "Os profissionais de comunicação sofrem cotidianamente violências no exercício da profissão. Violências que se caracterizam como tentativas de impedimento do exercício profissional e cerceamento da livre circulação da informação jornalística. São, portanto, tentativas de cerceamento do direito dos cidadãos à informação, que é essencial para o exercício da cidadania."

Samira de Castro, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), aponta que apenas em 2022 houve 376 casos de agressão. "A partir de 2019, foi inaugurado um novo tipo de violência, que constitui na estigmatização da imprensa e da atividade jornalística. Para alguns, pode parecer que a descredibilização da imprensa se confunde com a crítica ao jornalismo. Mas ela é mais grave: ela nega todos os fundamentos da atividade."