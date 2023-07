﻿Interesse é distribuir crescimento do PIB, diz Lula no RS

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cumpriu agenda no Rio Grande do Sul na sexta-feira, em Viamão e em Porto Alegre. Durante entrega de um conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), Lula defendeu distribuição de riqueza como forma de combate à desigualdade e atenção prioritária dos governos aos mais necessitados.

"Não adianta a gente falar que o PIB cresceu 4%. Lógico que é interessante se o PIB cresceu, mas o mais interessante é se você distribuiu o crescimento do PIB. Com quem ficou esse crescimento? Com parte da sociedade ou você conseguiu distribuir com as pessoas", afirmou o presidente.

Durante seu discurso, que durou em torno de 22 minutos, Lula também criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL, 2019-2022). "Esse ano, só em infraestrutura, vamos investir R$ 23 bilhões. Isso é mais que o governo anterior investiu em quatro anos. Que obra pública que foi feita pelo governo anterior? Não tem uma obra", disse o petista.

Por volta das 12h30min, enquanto Lula estava no palco aguardando a fala do ministro da Secom, Paulo Pimenta (PT), a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Carmen Lúcia concedeu o voto decisivo para tornar Bolsonaro inelegível por oito anos. Neste momento, o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho (MDB), mostrou o celular a Lula, que não esboçou reação. Encarou o vazio de forma fixa por alguns segundos, roeu unhas e passou a demonstrar um semblante pensativo.

O complexo entregue em Viamão através do Ministério das Cidades conta com 446 unidades habitacionais do MCMV. As chaves das moradias foram entregues por Lula e pelo ministro das Cidades, Jader Filho. Ao todo, 1.784 pessoas serão beneficiadas.

O investimento total foi de R$ 39,8 milhões, dos quais R$ 37,6 milhões foram aportados pelo governo federal, com R$ 2,2 milhões de contrapartida do governo do Estado, que apoiou a obra após o cronograma ser impactado pela pandemia da Covid-19.

As casas do Viver Coometal fazem parte da modalidade do programa Minha Casa, Minha Vida que irão atender famílias com renda mensal de até R$ 2.640. Lula ainda inaugurou oficialmente dois novos blocos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), em cerimônia que contou com a presença da ministra da Saúde Nísia Trindade e de outras autoridades. Os novos blocos ampliam em 70% a estrutura física da instituição. O valor total investido na expansão foi de R$ 555,5 milhões, com recursos exclusivos do Ministério da Educação, que priorizou a verba no Plano Plurianual - em 2011 e 2012 -, durante a gestão Dilma.