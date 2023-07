Governo gaúcho protocola projeto de auxílio emergencial a vítimas de eventos climáticos

O governo do Rio Grande do Sul protocolou, na sexta-feira (30), na Assembleia Legislativa, o projeto de lei (PL) 307/2023, que institui auxílio para situações de calamidade ou emergência destinado a vítimas de perdas provocadas por eventos climáticos.



A proposta de auxílio foi anunciada pelo governador Eduardo Leite (PSDB) em reunião de secretariado, na segunda-feira (26), sobre ações para mitigar os estragos provocados pelo ciclone extratropical ocorrido no meio de junho.



De acordo com a proposta, encaminhado em regime de urgência, "o auxílio corresponderá a repasse financeiro, limitado a um por núcleo familiar, em valor e número de prestações a serem definidos em regulamento, conforme disponibilidade orçamentária, considerando a gravidade do evento climático e suas implicações".

O objetivo do Palácio Piratini é a criação de um arcabouço legal para facilitar o socorro financeiro a famílias atingidas por fenômenos climáticos, a exemplo do ciclone que atingiu diversas áreas do Rio Grande do Sul no mês passado, deixando mortos, feridos, desabrigados e desalojados.