Lula afirma que Hospital de Clínicas de Porto Alegre é ‘centro de excelência mais importante do País'

Foram oficialmente inaugurados dois novos blocos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), em cerimônia que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da ministra da Saúde Nísia Trindade e de outras autoridades. Os novos blocos ampliam em 70% a estrutura física da instituição, chegando ao total de 230 mil m². O valor total investido na expansão foi de R$ 555,5 milhões, com recursos exclusivos do Ministério da Educação (MEC), que priorizou a verba no Plano Plurianual – em 2011 e 2012 –, durante a gestão Dilma Rousseff (PT, 2011-2016).



Para o presidente da República, com essa expansão, o Clínicas se torna o maior centro de excelência do País. “Quando a gente vem inaugurar dois blocos que transformam o hospital no centro de excelência mais importante do País, a gente começa a perceber que um outro País é possível”, afirmou Lula.



O presidente se emocionou e chorou com o relato da gaúcha estudante de medicina Marilza Vallejo, mulher negra que chegou à universidade federal através dos programas de ações afirmativas do governo federal.



Ele aproveitou a ocasião para defender e enaltecer o Sistema Único de Saúde. “Fui deputado constituinte, onde aprovamos o SUS. Estávamos fazendo uma coisa que nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes conseguiu fazer, que foi a tentativa de universalizar a saúde. Universalizar significa dar a todas as pessoas a oportunidade e o direito de ter acesso a uma saúde de qualidade”, disse o petista.



Lula criticou a imprensa, que, segundo ele, por décadas, mostrou apenas o lado negativo do SUS. Criticou também setores da saúde privada, a quem acusa de terrem sido contrários à ideia do SUS. Para ele, o sistema só ganhou o devido reconhecimento após a pandemia de coronavírus.



“Precisou acontecer uma desgraça no mundo, uma pandemia, e termos um governo negacionista, para que o SUS passasse a ser respeitado nesse País como jamais ele foi respeitado. Hoje, mesmo as pessoas que criticavam o SUS, foram obrigadas a se curvar”, declarou em discurso.

A conclusão das obras dos novos blocos ocorreu no final de 2019, mas o planejamento de ocupação foi postergado para que a estrutura fosse utilizada emergencialmente no enfrentamento da pandemia de Covid-19, consolidando o HCPA como o maior centro de referência no tratamento de alta complexidade da doença no Rio Grande do Sul.



Passados os momentos mais graves, a ocupação ocorreu gradualmente. Recentemente, foi migrado o Bloco Cirúrgico, que funciona atualmente com 13 salas, mas tem capacidade de ampliação para 40. Futuramente, os dois blocos devem abrigar novas áreas de Hemodiálise, Endoscopia, Centro de Infusões e Centro Integrado de Oncologia, entre outras.



Os prédios evidenciam a relevância das estruturas para a assistência, o ensino e a pesquisa. O HCPA é um hospital universitário que responde por parcela significativa dos atendimentos ao SUS no Estado, inclusive de alta complexidade. Também promove formação de recursos humanos em saúde e desenvolvimento de pesquisas e inovação na área. Tudo isso resulta em importantes entregas à sociedade, focadas na qualidade de vida das pessoas e no desenvolvimento do país.



“Vemos o hospital como um centro de referência”, afirmou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, que participou do evento no Clínicas.