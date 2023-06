Ranolfo será empossado vice-presidente do BRDE na próxima semana

Diego Nuñez

O ex-governador do Estado Ranolfo Vieira Júnior (PSDB, 2022) será empossado como vice-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) na próxima quinta-feira, dia 6 de julho. A cerimônia ocorre no auditório do BRDE, localizado no centro de Porto Alegre. Indicado pelo governador Eduardo Leite (PSDB), Ranolfo também exercerá o cargo de diretor de operações do banco. A partir de setembro de 2024, será presidente do BRDE por 16 meses. Na última quarta-feira (21), Ranolfo havia sido aprovado pelo Banco Central para assumir a diretoria de operações do banco de fomento. Essa era a última etapa para concluir o processo e assumir sua cadeira no BRDE.Antes, em 25 de abril, a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade o nome do ex-governador, após passar por sabatina na Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle do Parlamento.Ranolfo já está em contato com as equipes que coordenará em sua passagem no banco. Como diretor de operações, o ex-governador coordenará a atuação das áreas de concessão de crédito e normas. No ano passado, o BRDE atingiu resultados históricos. Além de fechar o período com mais de R$ 4,4 bilhões em novas operações para investimentos na Região Sul, o banco registrou resultado operacional com um lucro líquido de R$ 466,6 milhões.