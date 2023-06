CEEE afirma ter sido surpreendida pela magnitude do ciclone

Representantes da CEEE Equatorial estiveram presentes nesta quarta-feira (28) na Câmara de Porto Alegre para prestar esclarecimentos sobre os problemas de falta de luz na Capital, especialmente no âmbito dos incidentes decorrentes do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul há duas semanas. Técnicos da empresa apresentaram um balanço dos prejuízos causados pelo fenômeno climático e posteriormente foram questionados pelos vereadores.

A CEEE Equatorial registrou um total de 422 mil clientes com falta de luz no Estado, sendo 273 mil residentes de Porto Alegre. De acordo com o executivo de manutenção da empresa, Felipe Werhmann, 72% destes consumidores tiveram a energia restabelecida no período de 24h, e 90% em 48h. Na Capital, a região Sul foi a mais afetada, com destaque para os bairros Ponta Grossa, Hípica, Belém Novo e Lami.

Um total de 20 parlamentares realizaram questionamentos aos porta-vozes da concessionária, ocupando a maior parte do tempo da sessão desta quarta na Câmara. A maioria das perguntas foi sobre a demora para a reestiblização de energia, os problemas de comunicação entre clientes e empresa e a forma de ressarcir a população impactada pelo ciclone, além de críticas de vereadores da oposição e governistas em relação à privatização da CEEE.

Um dos pontos assinalados foi o ranking da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em que a concessionária da maioria dos gaúchos figurou na última colocação entre as empresas de energia do Brasil. Além disso, os parlamentares questionaram os técnicos sobre o atual quadro de funcionários da CEEE em relação ao número de antes da companhia ser privatizada. Conforme o diretor de relações institucionais, Júlio Hofer, a Equatorial realizou um programa de demissão voluntária, e muitos colaboradores pediram para sair da companhia. Ele diz ainda que o atual quadro de funcionários é quase 30% maior em relação a quando a empresa foi privatizada.

Em relação ao ciclone, o diretor de relações institucionais confessa que a empresa não esperava um evento de tamanha magnitude. Ele afirma que a CEEE tem contratos com empresas de meteorologia, mas estas não apontavam tamanho estrago para o Estado com o ciclone, algo que só foi observado poucas horas antes do fenômeno atingir o RS. "Ele (o ciclone) se tornou muito maior do que dizia a previsão", diz Hofer. O diretor ainda lembra que este foi o pior evento no Estado dos últimos 40 anos.

Hofer também argumentou que a Zona Sul foi a região mais afetada pelo ciclone na Capital pois concentra maior quantidade de postes de madeira em relação a outras áreas. "A companhia tem ainda um contingente em torno de 75% de postes de madeira, e o último poste de madeira instalado tem em torno de dez anos. Então, é uma estrutura que precisa ainda ser trabalhada", revela o diretor.

Os problemas de comunicação entre CEEE e os clientes dominou boa parte dos questionamentos dos parlamentares. Os representantes da empresa, no entanto, não esclareceram esta questão. Por fim, os porta-vozes da concessionária se comprometeram a visitar individualmente cada um dos vereadores para responderem assuntos que não ficaram devidamente explicados nesta quarta-feira.