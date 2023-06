IPE Saúde planeja reposição de honorários médicos para outubro

O governo do Rio Grande do Sul planeja para outubro a reposição dos honorários dos médicos credenciados no IPE Saúde, antiga demanda da categoria que permeou os debates para a reestruturação do plano de saúde dos servidores públicos do Estado, aprovada na Assembleia Legislativa na última terça-feira (20).

O Executivo sinalizou que a revisão na tabela deve ocorrer em outubro. “Os efeitos financeiros em relação à medida que foi aprovada começam a aparecer em outubro, então este é nosso prazo. Antes disso, fica prejudicado, até porque não teríamos os efeitos financeiros da reestruturação já implementamos”, afirmou a secretária estadual de Planejamento, Governança e Gestao, Danielle Calazans.



A titular do Planejamento recebeu o Sindicato Médico do RS (Simers), Conselho Regional de Medicina (Cremers) e a Associação Médica do RS (Amrigs) para se reunir com o presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene. Foi a primeira reunião oficial entre Executivo e classe médica após a aprovação do novo IPE.



“Estamos ainda no processo de reestruturação. Vencemos uma etapa importante, com a aprovação do projeto, que nos dá um horizonte em termos financeiros. Agora temos o desafio de melhorar o sistema como um todo, que é o fato de viabilizar o reajuste dos honorários médicos”, afirmou Jatene.



O projeto aprovado deve garantir uma injeção de cerca de R$ 720 milhões anualmente nas receitas do instituto. Desse montante, cerca de R$ 140 milhões para a revisão dos honorários. “Do volume estimado em termos de aumento de arrecadação, ao redor de R$ 140 milhões (serão destinados à revisão dos honorários). Esse é o nosso limite”, ressaltou o presidente do IPE Saúde.