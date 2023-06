Parlamento tem 13 projetos para votar nesta terça-feira

Com a aprovação do projeto que reestrutura o modelo de financiamento do IPE Saúde, que dominou os debates parlamentares nos últimos dois meses, a Assembleia Legislativa deve avançar sua pauta a partir desta terça-feira (27). São 13 propostas previstas na ordem do dia para serem apreciadas em plenário - sete do governo do Estado e quatro de deputados e outras duas assinadas pela Mesa Diretora.

Algumas matérias já trancam a pauta legislativa. Seis propostas do Executivo tinham como prazo fatal o dia 17 de junho e precisam ser analisadas antes das demais.

Uma delas - Projeto de Lei (PL) 219/2022 - reorganiza a composição do Conselho Estadual de Saúde. Outra, inscrita no PL 258/2023, prorroga contratações emergenciais no Instituto-Geral de Perícias (IGP), para "atendimento à necessidade temporária excepcional de interesse público".

Já o PL 257/2023 dispõe sobre a Política e o Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado, suas autarquias e fundações, e institui o Programa Permanente de Aproveitamento e Gestão Eficiente de Imóveis Públicos e dá outras providências.

Trata-se da inclusão de imóveis que não constaram inicialmente na relação e outros que necessitam ser incluídos, especialmente, aqueles decorrentes do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (Ipergs) e da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE). A proposta trata de 399 imóveis do IPE e outros 37 da CEEE.

O PL 260/2023 altera a lei que institui o plano de Empregos, Funções e Salários da Caixa Estadual e cria empregos permanentes e funções em comissão.

Os outros projetos do Executivo que tiveram o prazo fatal em 17 de junho autorizam o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) a transferir, ao municípios de São Valentim, a titularidade de segmento da rodovia RSC-480 e, a Garibaldi, a titularidade de segmento da rodovia vicinal VRS-813.

Na pauta, também constam projetos dos deputados Rodrigo Lorenzoni (PL), Luiz Marenco (PDT), Delegada Nadine (PSDB), Eduardo Loureiro (PDT) e duas proposições da Mesa Diretora.