CEEE prestará esclarecimentos na Câmara após ciclone deixar milhares sem energia

passagem de um ciclone extratropical milhares de residências sem luz em Porto Alegre, a direção da CEEE Equatorial foi convocada pelo vereador Aldacir Oliboni (PT) para prestar esclarecimentos na Câmara Municipal, na quarta-feira (28), a partir das 14h, sobre os problemas de fornecimento de energia na Capital. Os dirigentes da empresa terão um período de 15 minutos para apresentação geral, e ao final os parlamentares poderão fazer perguntas.

"Em função do ciclone nós percebemos que a CEEE Equatorial não deu a atenção devida aos porto-alegrenses", argumenta Oliboni. O presidente da Câmara Municipal, Hamilton Sossmeier (PTB), afirma que esta convocação é uma iniciativa que parte de diversos parlamentares da Casa. “O comparecimento em plenário é de extrema importância, um dos espaços de maior visibilidade, com transmissão ao vivo, e permite que os vereadores façam questionamentos diretamente ao agente que participa. Por essa razão, encontramos no comparecimento a melhor forma de cobrar essa prestação de contas por parte da concessionária”, diz Sossmeier.

Pela empresa, estão confirmadas as presenças dos diretores de Relações Institucionais, Júlio Hofer Relações Institucionais, e Executivo de Manutenção, Felipe Werhmann, e do assistente e do consultor da concessionária para o Poder Público, Rodrigo Abrahao e Márcio Martins da Cunha. Além destes, foram convidados a comparecerem na casa legislativa o diretor do Procon-RS, Wambert Di Lorenzo, e o presidente da CEEE Equatorial. No entanto, nenhum dos dois confirmou presença até o momento.