Legislativo aprova projeto para coibir furto de fios de cobre na Capital

Os vereadores de Porto Alegre aprovaram um projeto de lei que tem como propósito coibir um crime que tem sido cada vez mais frequente na Capital, o furto de fios de cobre. A matéria propõe que seja obrigatório a instalação de câmeras em locais que trabalhem com o material. Além desses estabelecimentos, o texto também considerou o monitoramento em outros comércios. O projeto foi votado na sessão de ontem e recebeu 30 votos favoráveis e três contrários.

A matéria - de autoria dos vereadores José Freitas (REP) e Comandante Nádia (PP) - obriga o uso de câmeras em atividades dedicadas à operação de desmanche de veículos, fundições, galpões de reciclagem, estabelecimentos que trabalham com compra e venda de sucata e, também, que vendam peças novas e usadas de veículos. A instalação do sistema de monitoramento será de responsabilidade do próprio comerciante. Caberá a prefeitura - junto à Secretaria de Segurança do Município e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico - realizar a fiscalização.

O texto estabelece ainda que as imagens coletadas pelo estabelecimento devem ficar à disposição do Executivo por, no mínimo, 15 dias. O comércio que descumprir a lei poderá perder o alvará, além de pagar uma multa.

O vereador José Freitas, co-autor da matéria, informou que o projeto foi pensado junto ao Executivo com o objetivo de coibir crimes. "Conversamos com o secretário de segurança e outros órgãos que buscam combater o roubo de fios", informou. "O roubo traz prejuízos para as pessoas e para a própria prefeitura que tem tido muitos gastos com a reposição de fios."

A vereadora Comandante Nádia também comentou sobre as infrações cometidas na Capital. "Temos assistido furtos de fios de cobre, prejudicando empresários, hospitais, deixam várias comunidades sem luz. Temos que trabalhar a questão do furto de fios de cobre com tolerância zero", defendeu.