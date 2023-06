Ex-vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim é novo secretário-adjunto da Casa Civil do RS

O governo do Rio Grande do Sul anunciou, nesta quarta-feira (21), o nome do advogado Gustavo Paim para ocupar o cargo de secretário-adjunto da Casa Civil, pasta comandada pelo secretário Artur Lemos Júnior (PSDB). Ex-vice-prefeito de Porto Alegre (PP, 2017-2020) e especialista em Direito Eleitoral, Paim retorna à vida pública.“O Gustavo Paim é um profissional brilhante. Vem somar e ajudar a nossa equipe a atender as demandas da sociedade gaúcha”, afirmou Lemos, chefe da Casa Civil. “É sempre um prazer poder contribuir com a resolução dos problemas do Rio Grande do Sul. Acredito muito no projeto, acredito muito no governador Eduardo Leite, conheço parte da equipe de governo. Convidado, não podia me negar a ajudar”, disse Paim, que atualmente não tem filiação partidária.Natural da capital gaúcha, Paim tem 45 anos e é advogado. Foi vice-prefeito de Porto Alegre entre 2017 e 2020, durante a gestão Nelson Marchezan Júnior (PSDB). Após atritos, rompeu com o prefeito e, em 2020, disputou a prefeitura da Capital contra Marchezan. Nenhum chegou ao segundo turno e a eleição foi vencida pelo atual prefeito, Sebastião Melo (MDB).Em sua formação acadêmica, Paim é pós-doutorando em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa. Possui doutorado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), especialista em Administração Pública Eficaz pela UFRGS e graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pucrs.