Protesto do funcionalismo causou tumulto no acesso ao Legislativo para votação do novo IPE

A votação do projeto que propõe a reestruturação do IPE Saúde causou tumulto na Assembleia Legislativa. Já na madrugada desta terça-feira (20), servidores contrários à mudança bloquearam o acesso ao Legislativo, com o objetivo de adiar a votação para que pudessem debater com mais tempo a proposta.

Durante toda manhã os deputados não puderam acessar a Assembleia. O ato foi organizado pelo Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul (Cpers) e Frente dos Servidores.

A presidente do Cpers, Helenir Schürer, defendeu a manifestação. "Nós estamos em luta. Não podemos permitir que quem ganha muito pouco neste Estado salve o IPE, essa salvação, pela proposta do governo, é nós pagarmos uma conta que é do governo do Estado", relatou a dirigente sindical.

Por volta das 14h o Batalhão de Choque da Brigada Militar foi acionado para dispersar os manifestantes que tentavam obstruir a entrada da Assembleia. Embora o clima estivesse tenso, a ação não foi violenta.

Com as entradas liberadas, os deputados puderam ingressar ao Legislativo para iniciar a reunião da Mesa Diretora.

Por motivos de segurança, o presidente da Assembleia, Vilmar Zanchin (MDB), optou por proibir a presença de manifestantes nas galerias do plenário. "Decidimos pela não participação do público no plenário, em função da segurança dos servidores da Casa e dos deputados. Nós fomos impedidos de entrar na casa pela parte da manhã. Quem deu causa a esse ambiente que estamos vivendo não foram os deputados", justificou.

Foi preciso abrir uma sessão extraordinária para votar a matéria, isso porque o bloqueio dos portões atrasou os trâmites necessários para que a votação fosse aberta. Com isso, a sessão iniciou por volta das 16h.

Durante a manhã, apenas PT, PCdoB e PSOL se posicionaram a favor do adiamento da votação. Esses partidos sinalizavam a possibilidade de não participar da votação do projeto, em protesto à proibição de público nas galerias. No entanto, as siglas voltaram atrás e decidiram participar da sessão plenária.

A deputada estadual Luciana Genro (PSOL) considerou a medida antidemocrática. "Proibir os servidores de entrar nas galerias é algo que remonta à ditadura militar, a falta de diálogo com o povo."

Os manifestantes se dispersaram e o ato dos servidores encerrou antes de haver o resultado final do projeto.

A reestruturação busca uma nova modelagem financeira para o plano de saúde dos servidores públicos estaduais, que, hoje, apresenta déficit de R$ 36 milhões mensais, além de dívida corrente de R$ 250 milhões.

Entre as principais demandas dos servidores está a reposição salarial e a tese de que o congelamento dos salários é o grande causador da crise do IPE Saúde e de que a alta sinistralidade do plano, com uma carteira de usuários envelhecida, é causada pela falta de concursos públicos no Rio Grande do Sul.