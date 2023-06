Deputados querem CPI para apurar bloqueios de manifestantes na Assembleia

Diego Nuñez

Os deputados Felipe Camozzato (Novo), Capitão Martim (Republicanos) e Cláudio Branchieri (Podemos) protocolaram requerimento para criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de apurar os bloqueios de manifestantes na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (20).Durante a manhã até o início da tarde, uma mobilização de servidores públicos estaduais, contrários ao projeto do governador Eduardo Leite (PSDB) que propõe alterações no IPE Saúde, impediu o ingresso de parlamentares na Casa Legislativa. Após ação pacífica do Batalhão de Choque, os deputados conseguiram acessar o Legislativo através de uma entrada lateral. O trio parlamentar que pede a abertura da comissão de inquérito acredita que os atos são antidemocráticos e impediram o direito constitucional dos deputados do voto e da representação. A CPI buscará investigar a eventual participação de lideranças políticas, servidores da Assembleia e sindicalistas na obstrução do Parlamento.Camozzato traça paralelo com os atos antidemocrático de 8 de janeiro que vandalizaram e depredaram a sede dos Três Poderes, em Brasília, alvo de CPMI no Congresso Nacional.“O que aconteceu hoje é muito grave. Vimos no 8 de janeiro cenas lamentáveis em Brasília. Claro que lá houve depredação, mas aqui houve impedimento de trabalhos e violência verbal. Tivemos que ter apoio da Tropa de Choque para acessar o plenário”, relatou o Parlamentar.Segundo ele, o objetivo da CPI é investigar a participação de lideranças políticas no bloqueio. “Vimos diversas lideranças políticas e sindicais não apenas incentivando, como temos relatos, que queremos apurar na CPI, de entradas ontem a noite em gabinetes para organizar os bloqueios de hoje de manhã”, disse Camozzato.