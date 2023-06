Prefeitura de Porto Alegre divulga ações para solucionar entraves na Smed

Criado por Sebastião Melo (MDB) após denúncias que investigam supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Educação (Smed), o Comitê Gestor Operacional, liderado pelo vice-prefeito Ricardo Gomes (PL), apontou possíveis soluções para o destino de equipamentos que estão ociosos em depósitos da pasta. As medidas foram anunciadas no mesmo dia em que a secretária de Educação, Sônia da Rosa, foi exonerada do cargo. Com 10 equipes, o grupo vistoriou as 98 escolas da rede municipal entre os dias 12 e 15 de junho.

No relatório divulgado na manhã desta segunda-feira (19), houve a determinação da aplicação de R$ 8 milhões para adequações na infraestrutura escolar, como reformas de rede elétrica, reparos hidráulicos e consertos em telhados. O objetivo é fazer com que os equipamentos, especialmente eletrônicos, possam ser utilizados pela comunidade escolar com a estrutura básica necessária.