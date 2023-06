Lira deixa Palácio da Alvorada após reunião com Lula; encontro durou mais de 1 hora

Agência Estado

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deixou o Palácio da Alvorada após ter se reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (16). O encontro, que não constava na agenda oficial de nenhum dos dois, teve duração de pouco mais de uma hora.Lira deixou a residência oficial da Presidência da Câmara dos Deputados cerca de 14h20. Discreto, ele chegou ao Palácio da Alvorada em apenas um carro - normalmente, o deputado anda em dois carros - e não entrou pela via principal de acesso.De acordo com apuração da reportagem, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha - responsável pela articulação com o Congresso -, deve ir ao Palácio da Alvorada se reunir com Lula às 17h.A reunião foi a segunda entre Lula e Lira nos últimos 11 dias. No último dia 5, Lira se reuniu com Lula para tomar um café da manhã também na residência oficial da presidência da República. O segundo encontro ocorreu em meio aos esforços do governo federal para melhorar a relação com o Congresso e no momento em que se especula nos bastidores uma eventual entrega do Ministério da Saúde ao Centrão. A pasta é cobiçada pelo partido de Lira.Apesar dos acenos do chefe do Executivo de que haverá a substituição de Daniela Carneiro (União-RJ) por Celso Sabino (União-PA) no Ministério do Turismo para melhorar a relação do governo na Câmara, especialmente com o União Brasil, deputados avaliam que a troca envolve uma pasta "pequena" e não resolve o problema do Executivo.