CPMI do 8 de janeiro inicia com fala do ex-diretor da PRF

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos do dia 8 de janeiro definiu, nesta quarta-feira (14), os primeiros nomes a serem ouvidos pelo colegiado.

Em reunião da Mesa Diretora, os parlamentares firmaram acordo para iniciar as oitivas pelo depoimento do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques. Apoiador de Jair Bolsonaro (PL), Vasques é investigado em razão da operação do órgão nas estradas no dia 30 de outubro, durante o segundo turno das eleições.

A ação teria por objetivo atrapalhar a chegada de eleitores do presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT), sobretudo no Nordeste, tradicional reduto político do petista. Vasques será ouvido na próxima terça-feira (20).

A segunda testemunha será o gerente de postos de combustíveis George Washington de Oliveira Sousa. Ele está preso desde dezembro por ter orquestrado um atentado a bomba no aeroporto de Brasília às vésperas da posse de Lula. O extremista apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro planejava detonar um caminhão de gasolina nas imediações do aeroporto. George Washington será ouvido na próxima quinta-feira.

Os primeiros convocados frustraram os planos da relatora e da base do governo Lula, que desejavam iniciar as oitivas pelo ex-ministro da Justiça Anderson Torres e pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o coronel Mauro Cid.