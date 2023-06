Promessas de alterações no projeto marcam audiência do IPE Saúde

Governo do Rio Grande do Sul, deputados estaduais gaúchos, sindicatos que representam servidores públicos estaduais e entidades médicas realizaram, na manhã desta quarta-feira (14), uma audiência pública para debate a proposta do Executivo de reestruturação do IPE Saúde.

A audiência pública é considerada fundamental por Parlamentares para definir o futuro do IPE Saúde. É o último grande debate antes que a proposta, que tramita em regime de urgência, seja discutida e votada em plenário na sessão da próxima terça-feira (20).

Logo na abertura da reunião, deputados deixaram clara a intenção de alterar o texto do Projeto de Lei Complementar (PLC) 259/2023, que eleva de 3,1% para 3,6% a alíquota de contribuição e prevê mensalidade para dependentes.



“Temos a expectativa de que essa audiência sensibilize no sentido de alterar essa proposta. (…) A expectativa é que se faça uma proposta justa”, afirmou a deputada Stela Farias (PT).



“A proposta do governo será alterada. Posso garantir que nós vamos alterar a proposta do governo. São muitas emendas apresentadas”, disse o deputado Gustavo Victorino (REP).



Até a publicação desta edição, a pouco menos de uma semana da apreciação, são sete emendas ao projeto protocoladas.



Em nome do Palácio Piratini, o presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene, apresentou um diagnóstico do plano, defendendo a aprovação do projeto. “O que está em jogo é a melhoria da prestação do serviço”, declarou, sob vaias de servidores públicos.



Sua fala de cerca de 20 minutos foi interrompida diversas vezes por protestos do público que lotou o Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa. A principal demanda dos servidores presentes era pela retirada do projeto.



