Comissão da Câmara de Porto Alegre discute políticas públicas para pessoas em situação de rua

A Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana (Cedecondh) da Câmara de Porto Alegre debateu políticas de assistência para a população em situação de rua na Capital. O tema de discussão foi proposto pelo vereador Pedro Ruas (Psol).



O encontro ocorreu nesta terça-feira (13) no plenário Ana Terra e contou com a presença do Movimento População Povo de Rua, Guarda Municipal, Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS), Secretaria Municipal de Saúde e Movimento de Justiça e Direitos Humanos.



Um levantamento apresentado pela Organização não governamental (ONG) Passa e Repassa indicou que há 5788 pessoas em situação de rua na Capital.





O mandatário da Pastoral do Povo de Rua, Elton Bozzetto, destacou a necessidade de garantir a dignidade das pessoas que vivem nas ruas de Porto Alegre. "Estamos aqui discutindo apenas a possibilidade de garantir o mínimo, de garantir o direito de não morrer”.



Após mais de três horas de reunião, o grupo aprovou o encaminhamento de diversas ações voltadas à políticas públicas para pessoas em situação de rua. Uma delas já é uma reivindicação antiga, trata de um pedido que será encaminhado a prefeitura para que realize o censo dos moradores de rua junto a instituições que atuam com o grupo.



Outros encaminhamentos também foram aprovados, como a reabertura do Comitê do Povo de Rua; a implantação de uma política habitacional; a garantia do acolhimento na área da saúde; a exigência da implantação de câmeras nos uniformes da Guarda Municipal; a proibição da retirada de moradores de rua durante o inverno, além da mudanças no modelo de atendimento nos abrigos.

