PT propõe aumento de alíquota e retirada da contribuição de dependentes no IPE

A bancada da federação PT/PCdoB da Assembleia Legislativa se reuniu com a Casa Civil do governo do Rio Grande do Sul para apresentar alternativas à reestruturação do IPE-Saúde, cujo projeto tramita no Parlamento.



O documento, entregue na tarde desta terça-feira (16) ao secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior (PSDB), contém três pontos básicos para substituir a proposta do governador Eduardo Leite (PSDB).

O PT propõe aumento da alíquota de contribuição de servidores, porém, ao contrário do projeto do Executivo, excluindo a contribuição adicional para servidores com dependentes. O partido propõe elevação da alíquota para 4,1%, com paridade.



O texto do Palácio Piratini prevê alíquota de 3,6%, com constituição adicional para dependentes. A alíquota atual é de 3,1%, sem contribuição adicional para dependentes.



Outra proposta é reposição salarial geral de 10,06% para os servidores públicos, equivalente à inflação dos anos de 2021 e 2022, segunda a sigla.



De acordo com cálculos realizados pela bancada, essas alterações garantem um aporte de R$ 746 milhões anuais ao IPE-Saúde - valor que é apontado pelo próprio governo como o necessário para reestruturar o plano de saúde.