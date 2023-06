Galvão Bueno recebe Medalha de Mérito Farroupilha

Nikelly de Souza

Galvão Bueno, um dos principais nomes da narração esportiva brasileira, recebeu nesta terça-feira (13) a Medalha do Mérito Farroupilha, honraria entregue pela Assembleia Legislativa. Trata-se da maior homenagem concedida pelo parlamento gaúcho, que busca reconhecer pessoas que trouxeram contribuições para o desenvolvimento social e cultural do Estado. A solenidade foi proposta pelo deputado estadual Luiz Marenco (PDT).O evento ocorreu no salão Júlio de Castilhos e contou com a presença de familiares do homenageado, além de comunicadores, empresários e secretários de Estado. Em agradecimento, Galvão falou sobre a sua identificação com o Rio Grande do Sul. “Depois de andar pelo mundo inteiro, meu coração e minha alma encontraram uma raiz, que está lá na Campanha gaúcha”, declarou.O deputado Luiz Marenco, proponente da homenagem, destacou a atuação do narrador e a sua forma de propagar a cultura rio-grandense. “Escolhi o teu nome por levares nossa cultura e história e por gerares emprego, renda e oportunidades em nosso Estado”.