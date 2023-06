Alckmin vai extinguir cargo ocupado por militares na Vice-Presidência

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), vai extinguir o cargo de ajudante de ordens da Vice-Presidência, função que é ocupada por militares. O plano é enxugar mais a estrutura do gabinete, já reduzida em 40% desde que ele chegou, além de diminuir o número de militares. Alckmin quer manter no gabinete apenas um representante de cada Força Armada para cuidar das questões de logística, sobretudo de deslocamento.

Na prática, no entanto, o vice-presidente continua contando com um auxiliar. Ele trouxe de São Paulo o capitão da PM Pedro Lamoso Júnior, que o acompanha desde que era governador. Hoje, Lamoso ocupa um cargo de assessor especial. Desde que assumiu, Alckmin vem promovendo uma redução dos quadros da Vice-Presidência. Como acumula a função com o Ministério do Desenvolvimento, da Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) alguns postos acabam se sobrepondo.

Além disso, o vice herdou uma estrutura bastante militarizada do antecessor, o atual senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Já foram exonerados 11 militares do gabinete de janeiro para cá. A ajudância de ordens é um cargo destinado ao auxílio imediato dos mandatários. É ocupado por militares, geralmente responsáveis por tarefas como atender telefones, transmitir recados e organizar agendas.