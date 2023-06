PP finaliza convenções em 95% dos municípios gaúchos

Com diretórios constituídos em quase todos os municípios do Rio Grande do Sul, o Progressistas (PP) finalizou suas convenções municipais no Estado neste final de semana. As convenções foram realizadas em 471 municípios gaúchos, de um total de 497. Os novos diretórios municipais eleitos para o triênio de 2023-2026 serão os responsáveis por conduzir o partido em seus respectivos municípios durante as eleições de 2024, na qual se elege prefeitos, vices e vereadores nas câmaras municipais.Conforme o presidente estadual do PP, Celso Bernardi, o partido está organizado e preparado para o pleito de 2024. Segundo Bernardi, os novos dirigentes iniciarão o debate interno sobre a realidade de cada município, já que os diretórios municipais terão autonomia para definir candidatos e coligações para a campanha do ano que vem. “Somos um partido com vocação administrativa e com eficiência de gestão. Sabemos dos desafios, mas com a certeza de que manteremos o Progressistas como o maior partido municipalista do Rio Grande do Sul”, afirmou o dirigente.