Congresso de Municípios foca em governança e sustentabilidade

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) inicia nesta segunda-feira (5) o 41º Congresso de Municípios do Estado. O evento ocorre até quarta-feira na cidade de Restinga Sêca, região central. Durante o encontro irá ocorrer a solenidade de posse do presidente da entidade, Luciano Orsi (PDT).

Esta edição pretende debater os temas de governança, sustentabilidade e inovação nos municípios. O encontro, que acontece anualmente entre prefeitos, contará com 15 painéis e palestras que abrangem assuntos importantes da gestão municipal.

De acordo com o atual presidente da Famurs e prefeito de Restinga Sêca, Paulinho Salerno (MDB), a proposta é lançar um novo olhar para a gestão pública dentro do conceito de ESG – a sigla em inglês que representa os três pilares de uma gestão de futuro: responsabilidade ambiental, social e de governança.

Como parte do acordo de cooperação técnica firmada pela Famurs com o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS), será divulgado no 41º Congresso dos Municípios, o Prêmio IGM/CFA de Governança Municipal.

Buscando premiar prefeituras gaúchas com gestões exitosas, a Famurs é a primeira entidade representativa dos municípios no Brasil a fazer esta parceria com os conselhos federal (CFA) e regional de Administração, com intuito de reconhecer e melhorar a qualidade das administrações municipais.



O IGM consiste em uma métrica de governança partindo de três dimensões: finanças, gestão e desempenho. A atual versão do IGM-CFA consolida os dados dos 5.570 municípios brasileiros e inclui o Distrito Federal no estudo. São mais de 2,4 milhões de dados coletados das mais diversas fontes oficiais brasileiras, como o IBGE, Perfil Munic, Datasus, Secretaria do Tesouro Nacional, Índice Firjan, entre outros.



As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas pelo link bit.ly/41CongressoMunicipios.