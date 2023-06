Câmara inicia semana com 21 projetos em votação

Nikelly de Souza

A semana de votações na Câmara de Porto Alegre inicia com 21 Projetos de Lei para serem apreciados pelos vereadores. As sessões ocorreram nesta segunda e quarta-feira no plenário Otávio Rocha, iniciando às 14h. É permitida a participação do público nas galerias. Uma proposta presente na Ordem do Dia desta segunda-feira pretende homenagear o Sindicato dos Comerciários de Porto Alegre (Sindec). De autoria do vereador Claudio Janta (SDD), a matéria propõe que o período de Comunicações do dia 10 de julho seja destinado a assinalar a marca dos 91 anos da entidade. Um outro projeto busca facilitar a recarga do Sistema de Transporte Integrado (TRI) para o usuário de transporte público. Conforme o texto da matéria, os locais destinados para a recarga serão ampliados, podendo ser realizada em farmácias, drogarias, casas lotéricas, bancas de jornais e revistas, bares e restaurantes. O projeto é de autoria do vereador José Freitas (REP).Outro projeto indica a melhoria da qualidade na educação infantil. Proposto pelo vereador Jonas Reis (PT), o texto busca a promoção da inclusão digital aos estudantes da rede municipal de ensino. A matéria prevê que a prefeitura garanta o acesso à internet nas escolas públicas do munícipio.