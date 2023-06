Prefeitura de Porto Alegre sanciona projeto que proíbe circulação de "Mein Kampf"

O Projeto de Lei 13.493, que proíbe a comercialização, publicação e circulação do livro “Mein Kampf”, de Adolf Hitler, foi sancionado pelo Executivo. A proibição também é válida para o formato digital do exemplar. A matéria é de autoria da vereadora Mônica Leal (PP) e havia sido aprovada por unanimidade pela Câmara de Porto Alegre em abril.

O conteúdo presente no livro expõe as ideias de Hitler, político alemão que liderou o Partido Nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A ideologia nazista foi responsável pelo holocausto na Alemanha e resultou no genocídio de milhares de judeus.



Conforme Mônica Leal, autora do projeto, o livro serviu como uma das principais plataformas para a difusão das ideias nazistas. “A obra é um misto de autobiografia com panfleto político, no qual Hitler defendia ideias extremas e hediondas, fundadas no racismo e no nacionalismo, que mais tarde foram colocadas em prática enquanto Hitler esteve comandando a Alemanha."

Além da apreensão imediata do material, o texto da matéria ainda estabelece como penalidade para o infrator o pagamento de multa. O estabelecimento que descumprir a regra estará sujeito a perder o Alvará de Funcionamento.