Deputado estadual gaúcho entra na Justiça contra indicação de Zanin ao STF

deputado estadual pelo Rio Grande do Sul Felipe Camozzato (Novo) ingressou com uma ação contra a indicação do advogado Cristiano Zanin para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) escolhido não cumpre o requisito de “notável saber jurídico”, previsto na Constituição Federal. ingressou com uma ação contra a, confirmada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (1º). Conforme Camozzato, o, previsto na Constituição Federal.

O deputado ainda afirma que essa é uma indicação pessoal do presidente, em que a principal credencial é a confiança privada de Lula. “Zanin só ficou conhecido por ter defendido o atual presidente nos processos da Lava-Jato. Ele não tem mestrado, não tem doutorado. Não tem uma carreira pública. Os livros que escreveu tratam da Lava-Jato e da defesa de Lula. Além de violar a Constituição, a escolha é péssima para o STF, que precisa recuperar a sua legitimidade e se afastar do mundo político", aponta o parlamentar do Novo.



A ação do deputado será julgada pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Camozzato também lembra que Zanin é responsável por representar diversos réus ou empresas envolvidas na Operação Lava-Jato, o que, além de provocar uma série de conflitos de interesses, pode pressionar politicamente a Corte.