Bolsonaro visita o Rio Grande do Sul no final de junho

O deputado federal Giovani Cherini (PL), ex-coordenador da bancada gaúcha no Congresso Nacional, confirmou nesta quinta-feira (1) a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL, 2019-2022) ao Rio Grande do Sul nos dias 22 e 23 de junho.

O ex-presidente deve participar de um evento de filiação de importantes prefeitos e lideranças gaúchas ao PL. Segundo o deputado, que preside a sigla no Estado, a meta é eleger mais de mil prefeitos em todo o Brasil no próximo pleito municipal, que ocorre em outubro de 2024.

Além do evento organizado pelo PL-RS, Bolsonaro já confirmou presença na 23ª TranspoSul, que será realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre.