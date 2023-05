Granpal se inspira em Parlamento Europeu para nova autoridade metropolitana

Diego Nuñez

A Associação do Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) busca a criação de um novo órgão metropolitano com poder deliberativo. A proposta de estrutura está sendo planejada mediante grupo de trabalho para ser apresentada ao governo do Estado.A ideia é criar um órgão com poder deliberativo para assuntos caros aos municípios da região, onde cada cidade mantenha sua autonomia, mas cedendo para que esse órgão possa tomar decisões sobre áreas de interesse mútuo.“À exemplo como a gente tem no Parlamento Europeu. Cada um dos países-membros da União Europeia tem o seu Parlamento, mas, em alguns temas, o Parlamento Europeu tem autonomia de deliberar em nome de todo aquele grupo”, relata o presidente da Granpal e prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal (PP).Pascoal reconhece que os municípios precisariam ceder. “A ideia é que, em determinados assuntos, ela tenha de fato autoridade. Cada um dos municípios abririam mão de parte de sua autonomia em determinados assuntos, como transporte metropolitano, por exemplo, para que essa autoridade delibere nesses temas”, afirma Pascoal. Segundo ele, a falta de uma autoridade metropolitana com poder deliberativo freia o desenvolvimento da região. “Hoje, quando a gente não tem consenso em alguns assuntos, a gente não avança, pois não há um órgão deliberativo. Ficamos muitas vezes em impasse e não avança”, disse o prefeito. A Granpal entregou um ofício ao governador Eduardo Leite (PSDB) com as prioridades da região, durante reunião-almoço promovido pela entidades nesta quarta-feira (31), em Porto Alegre. A primeira delas é a criação do órgão. “Somos conscientes de que precisamos evoluir na nossa legislação sobre a estrutura de governança na região metropolitana. Vamos dar esse passo juntos”, afirmou Leite. A proposta de modelagem para o órgão está sendo formulada por um grupo de trabalho na Granpal. A expectativa é de haver um projeto concreto até março de 2024. O processo, porém, pode ser longo. Necessitaria de aval do Executivo, aprovação da Assembleia Legislativa e, posteriormente, das Câmaras Municipais do municípios da região metropolitana. “Não é um processo célere. Por conta disso, pedimos ao governador que possamos retomar o conselho metropolitano, que foi criado por uma lei que é vigente, embora esteja inativo. Queremos desde já o conselho funcionando e, em paralelo, criar essa alternativa de governança metropolitana”, disse Pascoal.