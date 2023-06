Palácio Piratini propõe 9% de reajuste no piso regional

O governo do Rio Grande do Sul vai propor reajuste de 9% no salário-mínimo regional. Assim, o piso gaúcho, hoje fixado em R$ 1.443,94, passaria a ser de R$ 1.573,89. A proposta, que necessita de aval dos deputados estaduais para valer, deve ser encaminhada à Assembleia Legislativa na próxima semana.

O governador Eduardo Leite (PSDB) argumenta que o reajuste recompõe a diferença do piso gaúcho para o salário-mínimo nacional, cuja defasagem caiu durante a pandemia.

"O piso do Estado vinha com a sua diferença em relação ao piso do salário-mínimo nacional em torno de 20%. No período da pandemia, deixamos de dar reajustes por conta das dificuldades que todas as atividades empresariais tiveram. Seguramos o reajuste porque entendemos que, naquele momento, com aumento do desemprego, dificuldade para diversas empresas, a gente precisava evitar sobrecustos que poderiam gerar efeitos sociais danosos à sociedade", justificou Leite.

Quando passou a valer, a partir de 2001, o piso gaúcho chegou a ser quase 28% maior do que o salário-mínimo nacional. Atualmente, essa diferença é menor do que 10%. Com o reajuste proposto, a diferença aumentaria para cerca de 19,2%.

O piso de R$ 1.573,89 será destinado à faixa 1, que engloba agricultura, pecuária, pesca, indústria extrativa, empregados domésticos, turismo, construção civil, motoboys etc.

A faixa 2 seria de R$ 1.610,13 para a indústria do vestuário, calçado, fiação, tecelagem, estabelecimentos de serviços de saúde, serviços de limpeza, hotéis, restaurantes, bares etc.

A faixa 3 passaria a R$ 1.646,65, para indústrias de alimentos, móveis, química, farmacêutica, comércio em geral, armazéns etc.

A faixa 4 seria de R$ 1.711,69, indústrias metalúrgicas, gráficas, de vidros, da borracha, condomínios residenciais, auxiliares em administração escolar, vigilantes etc.

Por fim, a faixa 5 passaria a ser de R$ 1.994,56, destinada a técnicos de nível médio.

"Com a reação da economia, nível de empregabilidade, vemos capacidade de dar esse reajuste, que estabelece aquele que era o piso regional em relação ao salário-mínimo nacional. O RS terá o segundo maior piso regional entre os estados, assegurando uma remuneração melhor aos nossos trabalhadores" destacou Leite.

Caso o reajuste seja aprovado, o mínimo gaúcho ficará levemente à frente do paulista e do catarinense. O Paraná permanece sendo o Estado com maior mínimo regional, em R$ 1.798,60.

Entidades trabalhistas e patronais reagiram ao anúncio do Executivo. A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) considera a proposta de reajuste "um avanço, mas insuficiente".

reajuste deveria ser de 15,42% "A proposta sequer cobre as perdas com a inflação dos últimos períodos. A reivindicação das centrais sindicais é que seja recuperado o valor do salário-mínimo regional em relação ao mínimo nacional nos patamares de quando ele foi criado, em 2001, e representava 1,28 salário mínimo do País. Para se atingir esse valor, o", afirma nota assinada pelo presidente da CTB-RS, Guiomar Vidor.

Já a Federação das Entidades Empresariais (Federasul) afirma que o mínimo regional traz perdas ao Estado. "Perda de competitividade, exportação de empregos e redução de crescimento são os três principais fatores em relação ao aumento de 9%, bem acima da inflação. A entidade, que sempre se posicionou contra a existência do mínimo regional, entende que ele amplia as diferenças regionais e funciona como um obstáculo ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas", se posicionou a Federasul.

"Especialmente neste momento, quando o Rio Grande do Sul colhe as consequências da estiagem e do arrefecimento econômico nacional, prejudicar a geração de empregos onerando empregadores gaúchos acima da média nacional termina se refletindo no desaparecimento de postos de trabalho, comprometendo a fonte a renda de milhares de famílias", diz o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa.