Quadros tradicionais do PP avaliam deixar o partido

Dois nomes tradicionais podem ficar fora da nominata do PP da Capital em 2024. Insatisfeitos com a sigla, Cassiá Carpes e Mônica Leal cogitam sair do partido e afirmam que já avaliam novas propostas.

Hoje, a sigla conta com três cadeiras no Legislativo Municipal e começa a traçar os rumos para disputar as eleições de 2024. O partido pretende se fortalecer através da ampliação de cadeiras na Câmara. A meta é conquistar uma bancada com quatro parlamentares. Para isso, o PP de Porto Alegre pretende investir em novos quadros que possam ter um bom desempenho eleitoral.

No entanto, nomes tradicionalmente vinculados ao partido ameaçam deixá-lo. É o caso de Cassiá Carpes, que atualmente está em seu quarto mandato como vereador na Capital, sendo os dois últimos pelo PP. O político destaca que sair da sigla é uma possibilidade, mas que a decisão só será tomada em 2024, ano eleitoral. O parlamentar também afirmou que já recebeu quatro propostas para ingressar em outros partidos. "O Progressistas não valoriza os seus vereadores", justifica.

Mônica Leal, uma das mais antigas parlamentares da casa, já ocupa seu quarto mandato pelo PP e acumula mais de 30 anos de filiação ao partido. Mas também avalia a sua desfiliação da sigla e confirma que já tem outros partidos em vista. "Perdi meu entusiasmo com o PP de Porto Alegre", resume.

O presidente do PP de Porto Alegre avalia que a tentativa dos vereadores de mudar de sigla é uma estratégia eleitoral para conseguir a reeleição em 2024. Vitinho Alcântara afirma que o receio por parte dos parlamentares é que fiquem como suplentes na próxima eleição. "O partido em Porto Alegre se renovou muito e trouxe outras lideranças. Os dois vereadores estão receosos por causa do cálculo eleitoral para a eleição de 2024."

Alcântara destaca quadros competitivos da sigla como o da vereadora Comandante Nádia, do atual secretário do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), André Machado, e da policial Mariana Lescano, que concorreu a deputada estadual pelo partido nas eleições anteriores. "Em uma eleição vai haver concorrentes dentro e fora do partido."

Em sua análise eleitoral, o presidente destaca que os vereadores teriam mais chances de se elegerem pelo PP. Conforme Alcântara, os parlamentares estão na Câmara graças aos votos conquistados pela legenda e não pela quantidade de votos individuais. "Se pegarmos a votação do Cassiá e da Mônica juntos dá 7 mil votos", destaca. "Eles têm que ser muito gratos ao partido", defende.

Mônica definiu a argumentação do presidente como uma "ignorância política" e disse que não teme assumir a suplência como vereadora na Câmara, já que esteve nessa função anteriormente.

Conforme informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a vereadora Mônica Leal conquistou 4.140 votos nas eleições municipais de 2020. Já Cassiá Carpes atingiu 3.492 votos.

O presidente garante que não há motivos para descontentamento por parte dos vereadores, mas que pretende manter o diálogo com ambos. "Eles fazem parte da nossa história e desejo que façam parte do nosso futuro", afirmou Alcântara.