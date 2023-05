Deltan Dallagnol é intimado a depor na Polícia Federal

Agência Estado

O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) foi intimado nesta terça-feira (30), para depor perante a Polícia Federal na sexta (2). O expediente da intimação diz que o motivo do depoimento é "termo de declarações" e que a ordem veio da "Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores".A intimação chega no mesmo dia em que o deputado apresenta recurso contra a sua cassação ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse em entrevista ao programa Roda Vida, da TV Cultura, na noite desta segunda (29), que iria opor embargos de declaração contra a decisão que cassou seu mandato, ao mesmo tempo em que recorreria perante a Mesa Diretora da Câmara, responsável pelos trâmites de cumprimento da decisão do TSE.Um dia depois da sua cassação, o juiz Eduardo Appio, que esteve à frente dos casos da Lava Jato na Justiça Federal de Curitiba, determinou a intimação de Dallagnol para depor no caso de Rodrigo Tacla Duran, ex-operador financeiro da Odebrecht que acusa o ex-procurador e o ex-juiz Sérgio Moro de suspeição no processo.O ministro da Justiça, Flávio Dino, também havia solicitado ao Supremo que abrisse uma investigação sobre o deputado, por causa de declarações feitas sobre a sua visita à favela do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Dino acusa Dallagnol dos crimes de racismo, calúnia e injúria.