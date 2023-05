Crea-RS recebe homenagem do Legislativo pelos seus 89 anos

Agências

A sessão da Câmara Municipal de Porto Alegre, nesta segunda-feira (29), prestou homenagem ao Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (Crea-RS) para celebrar o transcurso de seus 89 anos. A iniciativa foi do vereador Idenir Cecchim (na foto com o presidente da Câmara, Hamilton Sossmeier). A presidente do Crea-RS, Nanci Walter, recebeu e agradeceu a homenagem em nome da categoria.