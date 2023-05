Câmara de Porto Alegre deve entregar homenagem a Luis Suárez

Nikelly de Souza

A Câmara Municipal de Porto Alegre deve votar um projeto que busca conceder o Título de Cidadão de Porto Alegre ao futebolista Luis Suárez, centroavante do Grêmio que defende a seleção uruguaia. A proposta partiu do vereador Airto Ferronato (PSB).Conforme o autor da matéria, o requerimento foi protocolado na sexta-feira (26) e agora está na Diretoria Legislativa. Deve ainda passar por trâmites internos do Legislativo para que possa ir a votação em plenário. A previsão é de que esse processo leve cerca de dois meses.Em sua fala, Ferronato destacou o atleta como uma "personalidade" para a cidade: "O Suárez está na alma de todo porto-alegrense". "Todos nós somos apaixonados por futebol", concluiu.Atualmente, Luis Alberto Suárez, 36 anos, é o quinto maior artilheiro em atividade no futebol mundial com 542 gols. Pelo Tricolor gaúcho, tem 14 gols, seis assistências e dois títulos em 23 jogos. A presença de um dos maiores centroavantes da história do futebol em Porto Alegre impulsionou o Grêmio a atingir a marca inédita de 100 mil sócios ativos.