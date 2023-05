Lula defende retomada da compra de energia da Venezuela pelo Brasil para abastecer Roraima

Agência Estado

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu nesta segunda-feira (29) a retomada da compra de energia da Venezuela pelo Brasil para abastecer Roraima. "Queremos recuperar nossa relação energética com a Venezuela. Aquele linhão de Guri tem que ser colocado em funcionamento. Não se justifica Roraima ser o único Estado fora da matriz energética brasileira, funcionando na base da termelétrica", disse o petista ao lado do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.De acordo com Lula, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai conversar com sua contraparte venezuelana para dar andamento à pauta.Maduro respondeu dizendo que está "pronto" para se conectar energeticamente com o Brasil via Roraima.A declaração se dá em meio a estudos no governo brasileiro sobre se a exportação de energia da Venezuela ao Brasil poderia ser utilizada para abater a dívida da nação de Maduro com o País.