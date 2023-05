Jornal do Comércio

Natural de Belém (PA), mas radicado em Porto Alegre desde 1998, Bruno Jatene tem formação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Finanças pela George Washington University, Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas e Processamento de Dados pela Universidade da Amazônia. Profissionalmente, atuou por cerca de 12 anos em diretorias de empresas do setor privado e ingressou no Estado em 2010. Foi subsecretário adjunto e conselheiro da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) e, em 2015, ingressou no Tesouro do Estado, onde exerceu, a partir de 2018, a função de subsecretário adjunto Financeiro. Desde março de 2022, preside o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE Saúde).